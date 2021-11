EDP Renováveis afunda 3,5% e lidera quedas na Europa após "resultados fracos"

Empresa portuguesa anunciou quedas homólogas nas receitas, no lucro líquido e no EBITDA dos primeiros nove meses do ano. Analistas consideram que números ficaram quém e ações recuam como reação.

EDP Renováveis afunda 3,5% e lidera quedas na Europa após "resultados fracos"









