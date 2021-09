EDP Renováveis e BCP pressionam queda. PSI-20 encerra a semana no vermelho

Depois de uma semana intensa, a Bolsa de Lisboa encerrou a sessão de sexta-feira no vermelho a cair 0,47%, nos 5431,74 pontos. No final da negociação, estavam 13 cotadas negativas, cinco positivas e uma inalterada.A pressionar a queda, está a EDP Renováveis e o BCP. O braço verde da elétrica portuguesa tem sofrido várias desvalorizações, em linha com todo o setor energético, na sequência da crise dos preços da energia. Ainda assim, tem conseguido dar resposta aos receios dos investidores com a celebração de vários acordos internacionais. Contudo, esta sexta-feira foi a cotada que registou maiores perdas, encerrando a negociação a cair 2,12%. Já o banco de Miguel Maya esteve esta sessão a corrigir dos ganhos dos últimos dias. Esta semana acumulou um ganho de quase 8%. Hoje fechou a desvalorizar 1,55%.Em sentido contrário, a REN lidera os ganhos, a apreciar 1,38%. Já a Galp foi o único peso pesado que fechou a sessão positiva, subindo 0,58%. A Jerónimo Martins foi a única cotada do principal índice português que se manteve inalterada na última sessão da semana.Lisboa acompanha a Europa no vermelho, numa altura em que a crise do gigante imobiliário Evergrande continua a ser um tema quente nos mercados. O Stoxx 600 perde 0,90%, o francês CAC 40 cede 0,95%, o alemão DAX recua 0,72% e o espanhol IBEX 35 desvaloriza uns ligeiros 0,04%.(Notícia atualizada com mais informação)