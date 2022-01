EDP Renováveis e Jerónimo Martins animam bolsa de Lisboa

A bolsa de Lisboa abriu esta terça-feira em alta, em contraciclo com o sentimento com que encerrou a última sessão. O principal índice português, o PSI-20, está a somar 0,56%, para 5.598,44 pontos, impulsionado sobretudo pelos ganhos da EDP Renováveis e da Jerónimo Martins.Das 19 cotadas do PSI-20, 11 estão em terreno positivo, 5 caem e outras 3 estão inalteradas (Greenvolt, Ibersol e Ramada investimentos). A EDP Renováveis é a cotada que lidera os ganhos, com uma valorização de 1,81%, para 19,70 euros, seguida de perto pela Jerónimo Martins, que avança 1,08%, para 20,62 euros.Também com ganhos superiores a 1% está a NOS, que soma 1,07%, para 3,41 euros. A puxar pelo índice estão ainda pesos-pesados como a Sonae (+0,29%) e a EDP (+0,27%).Em contraciclo, destacam-se a Galp Energia (-0,47%), a Corticeira Amorim (-0,37%) e o BCP (-0,06%).A Europa arrancou também o dia com ganhos. O Stoxx 600, índice que serve de referência para o continente, abriu a valorizar 1%, com os investidores de olhos postos nos bancos centrais.Esta terça-feira, o presidente da Fed, Jerome Powell, irá ser ouvido no Senado sobre a sua recondução à frente do banco central norte-americano e é esperado que seja abordado com várias questões sobre a retoma económica e a preocupante subida da inflação.Também a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, deverá falar esta terça-feira, na cerimónia de tomada de posse de Joachim Nagel como novo presidente do Bundesbank. O economista alemão sucede ao "falcão" Jens Weidmann, figura da ortodoxia monetária, numa altura em que a inflação na Alemanha ronda os 5%.