EDP Renováveis pode valer mais em bolsa que casa-mãe?

As ações da EDP Renováveis mais do que duplicaram de valor num ano. Atualmente, a capitalização bolsista da eólica é equivalente a mais de 96% do valor de mercado da casa-mãe. Pode a Renováveis vir a valer mais do que a EDP em bolsa?

