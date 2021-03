EDP Renováveis “regressa” a 2008 com 25% em bolsa

Os investidores institucionais já pagaram 1,5 mil milhões de euros para ficar com 9,2% da EDP Renováveis, que com esta operação financia o plano de expansão e passa a ter 25% do capital disponível para negociação, tal como acontecia quando entrou em bolsa em 2008.

EDP Renováveis “regressa” a 2008 com 25% em bolsa









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.