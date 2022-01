Eleições pintam Bolsa de Lisboa a verde. CTT disparam 4,46%

Leia Também CTT ganham 4% numa bolsa de Lisboa a verde

mantivido o preço-alvo inalterado, apontaram para um potencial de desvalorização das ações.





A maioria absoluta do PS e a promessa de uma estabilidade governativa parecem ter agradado aos investidores da Bolsa de Lisboa, que deram gás a uma sessão onde reinou o otimismo. O PSI-20 encerrou esta segunda-feira a subir 0,77%, com várias cotadas a valorizarem-se acima de 2% e os CTT a dispararem 4,46%.Numa nota de research publicada esta segunda-feira, o CaixaBank/BPI acredita que os correios poderão ser beneficiados pelos resultados eleitorais, com a vitória do PS a poder acelerar a celebração de um novo contrato de concessão. Por outrol lado, os CTT estão a negociar a venda de uma participação minoritária do seu banco, para a qual houve "várias manifestações de interesse"De resto, das 19 empresas no principal índice português, 14 avançaram, quatro caíram e apenas uma se manteve inalterada. Logo atrás dos correios, que lideraram os ganhos, estava a Greenvolt, que subiu 3,26%, seguida do seu acionista maioritário, a Altri, a valorizar 2,91%.Pharol (+2,39%), Mota Engil (+2,28%), EDP Renováveis (+2,20%), Navigator (+1,95%), EDP (+1,70%) e Sonae (+1,09%) registam ganhos expressivos, acima de 1%. Já o BCP, que poderia ter lucrado com a subida da recomendação do Raiffeisen Bank International para o seu braço polaco, apenas registou um ligeiro aumento de 0,33%.Em sentido contrário, a Galp Energia tombou 1,89%, depois de a Oddo se ter mostrado mais pessimista em relação à prestação da cotada e, apesar de teremNovabase (-1,84%), Nos (-0,74%) e Jerónimo Martins (-0,09%) compõem o leque das perdas.Lisboa acompanhou o resto da Europa numa segunda-feira de ganhos, com as principais praças a fecharem a negociação em terreno positivo. O índice Stoxx 600, que agrega as principais empresas do continente, avançou 0,78%.Notícia atualizada