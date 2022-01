CTT ganham 4% numa bolsa de Lisboa a verde

O petróleo continua a valorizar e regista este ano já uma subida acima de 16% e 17% no WTI e no brent, respetivamente, numa tendência se mantém esta segunda-feira.

A bolsa de Lisboa arranca o dia em terreno positivo, a acompanhar a tendência europeia e com os investidores a mostrarem algum alívio face ao afastamento de um cenário de instabilidade política em Portugal. Com quase todas as cotadas no verde, o índice PSI-20 abriu a ganhar 0,84% para 5.575,26 pontos.Os CTT lideram os ganhos nas primeiras negociações, com uma subida de quase 4% para 4,30 euros por ação, numa altura em que o grupo anunciou estar a negociar a venda de uma participação minoritária do banco, para a qual houve "várias manifestações de interesse".Além desta, outras cotadas seguem em forte alta, incluindo alguns pesos-pesados. É o caso da EDP e da Altri, que valorizam 2% (para 4,55 euros e 5,61 euros, respetivamente), mas também da EDP Renováveis, que sobe 1,5% para 18,43 euros por ação. O BCP avança 1,5% e a Greenvolt ganha 1,4%.A Galp Energia segue a subir 0,9% para 10,09 euros por ação, a acompanhar o desempenho do petróleo.A única cotada do PSI-20 no vermelho é a Jerónimo Martins, que recua 0,1% para 21,36 euros por ação. O movimento poderá ser de correção já que a retalhista esteve entre os maiores ganhos da sessão de sexta-feira após ter sido conhecido queLisboa acompanha assim o sentimento positivo nas ações europeias. Apesar de manterem preocupações com os desenvolvimentos na fronteira entre Ucrânia e Rússia, os investidores estão a apoiar-se na "earnings season" para alimentar os ganhos acionistas. Ao longo do dia serão conhecidos dados do PIB da zona euro, Portugal e Itália, bem como da inflação, que centrarão atenções.(Notícia atualizada às 08:30)