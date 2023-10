Em dia de procura por refúgio, ações europeias da defesa contrariam

O conflito em Israel fez com que os investidores optassem por ações que tendem a beneficiar do aumento do risco geopolítico.



Mariana Ferreira Azevedo 21:45







As ações das grandes empresas de defesa europeias valorizaram, depois de o conflito entre o Hamas e Israel se ter reacendido. A tendência geral, no entanto, foi de aversão ao risco e procura por refúgio: os mercados acionistas europeus afundaram, enquanto o ouro e o dólar subiram.



