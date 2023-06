Energéticas atiram PSI para o vermelho. Greenvolt comanda perdas

A bolsa de Lisboa fechou em terreno negativo, num dia em que as restantes praças europeias negoceiam também com perdas. O PSI cedeu 0,51% para 6.045,10 pontos, com 13 cotadas a registar perdas e três a terminarem com ganhos.A pressionar o PSI esteve, sobretudo, o setor da energia, com a Greenvolt a comandar as descidas. A empresa de energias renováveis recuou 2,06% para 6,67 euros por ação, tratando-se da maior queda desde 31 de maio.Também a EDP Renováveis - cotada com mais peso no PSI -, a REN e a EDP - um dos cinco pesos-pesados - fecharam o dia com perdas. O braço energético da EDP desvalorizou 0,83% para 19,175 euros, enquanto a casa-mãe recuou 0,62% para 4,628 euros e a REN perdeu 0,79% para 2,52 euros.A Jerónimo Martins foi também uma das cotadas que mais pressionou o índice lisboeta. A dona do Pingo Doce, que é também uma das cinco cotadas com mais peso no PSI, deslizou 1,33% para 25,24 euros, mantendo-se ainda assim acima da fasquia dos 25 euros por ação, que u ltrapassou pela primeira vez a 15 de junho.Já a comandar as subidas estiveram os CTT, com um avanço de 1,33% para 3,435 euros. Contudo, foram mesmo os pesos-pesados BCP e Galp que evitaram uma maior queda do índice. As ações do banco liderado por Miguel Maya valorizaram 1,04% para 22,29 cêntimos e as da petrolífera avançaram 0,14% para 10,83 euros.Notícia atualizada às 16h51