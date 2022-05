Energia e BCP içam bolsa nacional para máximos de um mês

A bolsa nacional fechou em terreno positivo, a acompanhar as restantes praças europeias, sustentada sobretudo pela banca e energia.

No resto da Europa, a tendência foi também de subida, com os investidores a aproveitarem os preços mais baixos de cotadas de peso e pondo hoje de lado os receios em torno de um endurecimento da política monetária e da desaceleração do crescimento económico.

Por cá, o PSI encerrou a somar 2,67%, para 6.079,51 pontos, com os 15 títulos no verde.

O índice de referência nacional foi o que mais valorizou na Europa e marcou máximos de um mês.

Entre as cotadas que mais sustentaram este desempenho positivo esteve o BCP, que somou 4,72% para 17,96 cêntimos.

Também a energia deu um forte impulso à praça lisboeta, com destaque para a subida de 4,93% da Greenvolt, que se estabeleceu nos 7,23 euros. Isto no dia em que anunciou que entra no mercado islandês com um parque eólico de 90 MW.

Por seu lado, a Galp escalou 4,10% para 11,31 euros, numa sessão em que os preços do petróleo estão a negociar em terreno positivo.

Já a EDP avançou 0,64% para 4,694 euros – tendo sido a única cotada a valorizar menos de 1% –, e a sua subsidiária para as renováveis deu um pulo de 2,34% para 22,31 euros.

Ainda na energia, a REN ganhou 2,60% para 2,96 euros.

No retalho, a Jerónimo Martins cresceu 2,35% para 18,73 euros e a Sonae avançou 3,07% para 1,041 euros.