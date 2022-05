Greenvolt entra no mercado islandês com parque eólico de 90 MW

Leia Também Greenvolt inicia operações nos mercados de Itália, Bulgária e Roménia

A GreenVolt – Energias Renováveis anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo para a entrada no mercado de energias renováveis da Islândia, através da sua subsidiária V-Ridium.O negócio inclui a compra de um projeto para o desenvolvimento de um parque eólico que terá uma capacidade instalada de 90 MW.Num país que tem sido "um exemplo a nível mundial na promoção da geração de energia a partir de fontes renováveis", diz a Greenvolt em comunicado, o parque eólico a construir será o primeiro projeto de grande escala (utility-scale), deste género, no país.Neste momento, a Islândia já garante as suas necessidades energéticas a partir de fontes 100% renováveis."A Islândia é, já hoje, uma referência mundial em termos de energias renováveis. Este projeto marca a chegada da GreenVolt a mais um mercado, prosseguindo a sua estratégia de crescimento global", disse no mesmo comunicado João Manso Neto, CEO da GreenVolt.A par da produção de energia a partir de biomassa, a partir de resíduos florestais, agroflorestais e urbanos, em Portugal e no Reino Unido, a GreenVolt é promotora de projetos eólicos e solares fotovoltaicos, com atuação em vários mercados europeus e no mercado americano, com um pipeline de 5,8 GW - com 4 GW em construção, pronto para construir ou em fase avançada de desenvolvimento.