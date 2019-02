No plano nacional, foi o setor da energia que mais apoiou a prestação da praça lisboeta. A EDP somou 2,45% para 3,26 euros e a EDP Renováveis subiu 1,14% para 7,97 euros, o que aconteceu depois de o fundo ativista Elliot, que detém uma participação qualificada na elétrica, ter considerado que a OPA lançada pelos chineses sobre a empresa liderada por António Mexia é prejudicial para a elétrica. Esta notícia também ajudou os títulos da EDP a superarem os 3,26 euros oferecidos na OPA dos chineses e a tocar em máximos de 17 de outubro.



Continuando neste setor, a Galp Energia valorizou 0,72% para 14 euros, com a cotada a seguir a subida do preço do petróleo nos mercados internacionais, numa altura em que o Brent, utilizado como valor de referência para as importações nacionais, aprecia acima de 1%. Em sentido inverso, a REN cedeu 0,08% para 2,602 euros.



No retalho o sentimento repartiu-se, com a Jerónimo Martins a apreciar 0,51% para 12,765 euros e a Sonae a perder 0,61% para 0,901 euros.



A travar uma maior subida do PSI-20 esteve o BCP, que caiu 0,53% para 0,2272 euros numa sessão em que negociou em mínimos de 2 de janeiro, a Altri, que perdeu 3,69% para 7,30 euros apesar de durante o dia ter chegado a transacionar no valor mais alto desde 2 de novembro, e a Corticeira Amorim, que fechou a desvalorizar 2,34% para 9,62 euros.



(Notícia atualizada às 16:55)

O PSI-20 terminou a sessão desta quinta-feira, 14 de fevereiro, a somar 0,33% para 5.087,46 pontos, isto apesar de ter havido mais cotadas a negociar em queda (nove) do que em alta (sete), sendo que duas transacionaram inalteradas no valor de fecho de quarta-feira.Já as principais bolsas do velho continente negociaram sem tendência definida, divididas entre ganhos e perdas num dia em que surgiram indicações de que afinal a China e os Estados Unidos continuam distantes de um acordo capaz de equilibrar a relação comercial. Após três dias consecutivos a acumular valor, o Stoxx600 negociou no vermelho sobretudo pressionado pelas quedas dos setores do retalho, da banca e automóvel. Várias retalhistas europeias recuaram depois de ter sido noticiado que a Sonae, o Carrefour e o Lidl estão a considerar lançar uma OPA sobre o Dia