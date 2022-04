Energia pinta de verde bolsa de Lisboa. PSI avança 0,66%

Leia Também PSI contraria ganhos da Europa com queda do retalho

A bolsa de Lisboa arranca a semana em terreno positivo com o PSI a somar 0,66% para 6027,43 pontos. Das 15 cotadas no principal índice português, 12 estavam pintadas a verde, duas caíam e apenas uma (os CTT) se mantinha inalterada face à cotação da sessão anterior.O setor energético - o maisbem representado no PSI - ajuda a manter o índice do lado dos ganhos, com todas as cotadas a negociarem nos primeiros minutos da negoiciação com valorizações. A Greenvolt encabeça a tabela, a avançar 1,32% pra 7,65 euros por ação. Na primeira meia hora, a empresa liderada por João Manso Neto atingiu os 7,72 euros por ação, um novo máximo.No grupo EDP, a Renováveis subia 1,07% e a casa mãe valorizava 0,68%. A Galp Energia somava 0,56% e, a fechar o grupo das energéticas, a REN avançava 0,36%.Dentro dos pesos pesados da bolsa de Lisboa, para além da EDP Renováveis, há mais duas empresas com subidas superiores a 1%: o BCP, a avançar 1,29% e colocando-se na segunda posição da tabela nos primeiros minutos da negociação, e a Jerónimo Martins, que soma 1,04%, com o líder, Pedro Soares dos Santos, a confessar ao Negócios, na rubrica Conversa Capital da edição desta segunda-feira, receios no abastecimento das cadeias da empresa devido ao impacto da guerra na Ucrânia.Em sentido inverso, Corticeira Amorim e Nos são as únicas cotadas que arrancaram a sessão no vermelho, a cair 0,20% e 0,16% respetivamente.Lisboa está, assim, em linha com as principais praças europeias esta manhã, quase todas a negociar no verde. O índice de refrência para o bloco europeu, o Stoxx 600, avançava às 08h05 0,47%.Notícia atualizada