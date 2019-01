Escalada tecnológica anima Wall Street

O Dow Jones segue a somar 0,75% para 24.737,21 pontos e o Standard & Poor’s 500 avança 0,61% para 2.658,44 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valoriza 0,58% para 7.114,15 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico estão uma vez mais a ser impulsionadas pelo sector tecnológico, isto apesar de ontem a Intel ter revisto em baixa as suas projeções para os resultados do trimestre em curso.

Também as cotadas dos setores mineiro e automóvel estão a ter um bom desempenho, a par com as "utilities" (água, gás e luz).

A Apple sobe 1,45% para 154,91 dólares, a Google pula 0,78% para 1.092,50 dólares e a Microsoft soma 1,71% para 106,91 dólares.

No entanto, os investidores continuam preocupados com a paralisação parcial dos serviços públicos federais dos Estados Unidos, o que convida à prudência.

Os senadores norte-americanos votaram ontem duas propostas para tentar pôr um fim ao "shutdown" do governo, mas nenhuma passou. O que agrava as perspectivas para a economia do país.

Uma das propostas incluía a atribuição de um pacote de 5,7 mil milhões de dólares para o muro que o presidente quer construir ao longo da fronteira com o México (e era defendida pelos republicanos). A outra simplesmente prolongava o financiamento, até 8 de fevereiro, das agências governamentais que estão fechadas por falta de dinheiro (e era apoiada pelos democratas).

Os serviços públicos federais dos Estados Unidos estão parcialmente paralisados desde 22 de dezembro – ou seja, hoje entra-se no 35.º dia de "shutdown", o mais longo de sempre no país. Por isso, à semelhança do que tem sucedido com a divulgação de outros indicadores, hoje não foram publicados os dados previstos sobre as vendas de casas novas e as encomendas de bens duradouros.