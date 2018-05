Especuladores continuam a ganhar força nos CTT. Já têm 9% do capital

Quando, em Outubro do ano passado, os CTT anunciaram os resultados do terceiro trimestre e o corte do dividendo, deram início a uma tendência de forte queda das acções. E, para aproveitar este movimento, os fundos de cobertura de risco ("hegde-funds") começaram a reforçar a aposta na descida dos títulos. Neste momento, estes investidores já controlam quase 9% do capital da empresa.





Os dados mais recentes publicados no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) revelam que quase 9% do capital da empresa está nas mãos de fundos que apostam na queda dos títulos. No total, estes sete fundos que fazem "short-selling" com as acções dos CTT controlam 8,85% da cotada, o que é a percentagem mais elevada de sempre, revelam os dados publicados no site do regulador. E este valor supera os 8,8% registados no início da semana.



O Marshall Wace tem a posição mais elevada (2,46% do capital), seguindo-se os 2,20% do fundo Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. A BlackRock detém posições curtas representativas de 1,29% do capital da empresa, enquanto os restantes fundos controlam menos de 1%.





Este reforço de posições curtas surge depois de a empresa apresentar os resultados do primeiro trimestre. Os CTT anunciaram, a 2 de Maio, que obtiveram lucros de 5,4 milhões de euros, nos primeiros três meses do ano, uma queda de 48,2% face ao período homólogo.