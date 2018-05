Num dia de quedas generalizadas nas bolsas, as acções dos CTT conseguiram o melhor desempenho diário em quatro meses, reagindo assim de forma positiva aos resultados do primeiro trimestre revelados na quarta-feira.

As acções fecharam a subir 3,47% para 3,158 euros, o que representa a subida diária mais forte desde 2 de Janeiro, dia em que valorizaram 3,68%. Os títulos abriram em queda (chegando a cair mais de 3%), mas rapidamente inverteram para terreno positivo e foram avançando ao longo da sessão, apesar do agravar da tendência negativa das bolsas europeias.

Apesar deste desempenho positivo na sessão de hoje, os CTT acumulam uma queda acentuada em 2018, devido ao desempenho negativo nos primeiros meses, sendo que no mês passado atingiram mínimos históricos. Este ano as acções estão a recuar 10,18%, com a empresa a apresentar um valor de mercado de 472,5 milhões de euros.

A empresa dos correios também se destacou na liquidez, já que foram transaccionadas 3,5 milhões de acções, mais do dobro da média diária dos últimos seis meses (1,45 milhões de títulos).

Esta quarta-feira, os correios nacionais apresentaram os resultados relativos ao primeiro trimestre de 2018, tendo reportado um lucro de 5,4 milhões de euros, valor que representa uma queda de 48,2% face ao resultado líquido de 10,3 milhões de euros alcançado em igual período do ano passado.

O lucro registado no primeiro trimestre também ficou aquém das estimativas dos analistas. O CaixaBI, por exemplo, antecipava um resultado líquido de 10,2 milhões de euros. Os CTT justificaram a quebra dos lucros com os gastos não recorrentes, sem os quais o resultado líquido teria recuado apenas 27,4%.





Plano de reestruturação acima do esperado

A empresa liderada por Francisco Lacerda garante que o plano de reestruturação iniciado no primeiro trimestre deste ano "está a superar as projecções iniciais, tendo já contribuído positivamente para a estrutura da despesa". A cotada garante que já está em execução 85% do plano para este ano, cujo objectivo final é garantir uma poupança de 13,8 milhões de euros.

Apesar da evolução pior do que o esperado do correio postal, os analistas do BPI salientam que, no conjunto, os resultados dos CTT foram robustos. O BPI sublinha ainda que para o conjunto do presente ano antecipa que os CTT consigam um "ligeiro aumento das receitas".





Como tal, a unidade de investimento do BPI decidiu manter a recomendação sobre os títulos da cotada em "comprar", atribuindo um preço-alvo de 4 euros, o que tendo em conta a cotação actual da empresa (3,072 euros) confere um potencial de valorização de quase 30% aos títulos.