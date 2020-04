Expectativa de novo medicamento eficaz para combater o vírus anima Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico abriram em alta, sustentadas por um potencial tratamento para a covid-19 e pela reabertura gradual da economia dos Estados Unidos.

O Dow Jones segue a subir 2,21% para 24.057,23, regressando assim ao patamar dos 24.000 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avança 1,92% para 2.853,38 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite soma 1,36% para 8.648,01 pontos.

Os investidores estão animados com a perspetiva de reabertura faseada da economia, depois das orientações dadas ontem pelo presidente norte-americano. Donald Trump apresentou três fases, que devem obedecer a seis critérios, para os Estados irem retomando as atividades económicas à sua medida.

Por outro lado, a Gilead Sciences anunciou que um dos seus medicamentos está a dar sinais de eficácia, nos testes clínicos, como potencial tratamento da covid-19, o que ajudou ao otimismo.

As pessoas infetadas com o novo coronavírus que estão a ser medicadas com o remdesivir têm estado a recuperar depressa, com a maioria a ir para casa numa questão de dias, reportou a STAT News esta noite.

O anúncio está a ter um efeito impulsionador nas ações da Gilead, que segue a disparar 11,28% para 85,18 dólares.





O facto de a economia da China ter registado uma contração de 6,8% nos primeiros três meses do ano não está a travar o ímpeto altista.