Família EDP e BCP tombam mais de 1%. Lisboa acompanha Europa no vermelho

O dia arrancou no vermelho para as principais praças europeias e Lisboa não está a escapar. O índice PSI-20 abriu a perder 0,9% para 5.619,96 pontos, com 14 das 19 cotadas em terreno negativo, três inalteradas e apenas duas no verde. Alguns dos pesos-pesados, como a família EDP ou o BCP, estão a pesar com perdas acima de 1%.A preocupar os investidores está a aceleração da inflação e a consequente reação dos bancos centrais. O receio é que grandes decisores como a Reserva Federal dos EUA acelere o ritmo de subida das taxas de juro, uma tese que está a ganhar força graças aos números que vão sendo conhecidos e às declarações dos vários membros do comité de política monetária.A liderar as perdas do índice português está a EDP Renováveis, que tomba 1,63% para 17,48 euros por ação, enquanto a casa-mãe EDP perde 1,49% para 4,16 euros por ação. Ainda na energia, também a Galp segue com uma desvalorização de 1% para 9,94 euros, numa altura em que o petróleo negoceia ligeiramente negativo nos mercados internacionais.No papel, o cenário é o mesmo: a Altri recua 1,39% para 5,66 euros, a Navigator cede 1,18% para 3,52 euros e a Semapa negocia na linha de água nos 12,10 euros. O único representante do setor da banca na bolsa de Lisboa, o BCP, desvaloriza 1,48% para 0,1935 euros.A Mota-Engil perde 0,63% para 1,26 euros depois de uma das empresas do grupo, a Lineas, e a Vinci Concessions, através da sua subsidiária Vinci Highways, terem anunciado na quinta-feira a compra da participação de 17,21% detida pela Atlantia na Lusoponte, na sequência da obtenção de todas as autorizações para a aquisição.Entre as restantes cotadas do PSI-20, as únicas duas que fogem à tendência negativa são das mais pequenas empresas do índice. A Ibersol sobe 1,01% para 5,02 euros e a Pharol soma 0,79% para 0,0895 euros, sendo que em ambos os casos poderão ser movimentos de correção após as perdas das últimas sessões.(Notícia atualizada às 08:25)