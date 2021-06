Família Queiroz Pereira fica com menos de 83% da Semapa e empresa continua no PSI-20

71,906% do capital, direta e indiretamente, correspondendo a 73,167% direitos de voto. Ainda assim, a Semapa fica longe do objetivo de alcançar os 90% dos direitos de voto para poder avançar com a retirada de bolsa, com a companhia a manter-se cotada no principal índice da bolsa portuguesa.

A OPA sobre a Semapa decorreu entre os dias 27 de abril e 4 de junho, depois do prazo da operação ter sido prolongado de modo a que os investidores conhecessem os resultados trimestrais da cotada e da Navigator, empresa controlada pela Semapa.

A Sodim oferecia 11,66 euros por cada ação da Semapa, depois de descontado o valor do dividendo de 51,2 cêntimos por ação, mas a contrapartida foi considerada baixa pelos investidores.



A Bestinver, um investidor histórico da Semapa, criticou desde o início o preço da oferta (que foi revisto em alta de 11,40 para 12,17 euros) e confirmou em meados de maio que não iria aceitar a OPA da família Queiroz Pereira, sendo que a Cobas AM também já tinha dado essa mesma indicação, numa carta dirigida aos seus investidores. As duas gestoras espanholas controlam mais de 5% do capital da Semapa.





"Atendendo aos níveis de aceitação verificados até ao momento, entende a Sodim, desde já, informar que irá renunciar, na data de apuramento de resultados da Oferta e, em conformidade com o previsto nos documentos da mesma, à condição de sucesso aposta na sua Oferta, pelo que todas as ordens de venda de ações transmitidas pelos Senhores Acionistas aos seus intermediários financeiros no âmbito da Oferta irão ser aceites e executadas", adiantou a Semapa em comunicado enviado à CMVM.

"Até à hora de encerramento do dia de hoje, 01 de junho de 2021, do período de aceitação da Oferta, foram transmitidas ordens de aceitação desta Oferta para um total de 6.230.426 ações, correspondentes a cerca de 7,67% do capital da Semapa e a 7,80% dos direitos de voto", refere o documento. Assim, após a conclusão da oferta a família passará a deter "pelo menos, 80,67% do capital social correspondentes a 82,09% dos direitos de voto da Semapa", dizia a empresa no passado dia 1 de junho.





A "holding" da família Queiroz Pereira comprou, entre 1 e 4 de junho, 0,447% do capital da Semapa.

