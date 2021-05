Famílias vão à bolsa reforçar posição para facilitar saídas

As famílias Azevedo e Queiroz Pereira têm estado ativas a comprar ações em bolsa das empresas que querem retirar do mercado. Enquanto a Efanor tem estado a adquirir títulos da Sonae Indústria, a Sodim esteve recentemente no mercado a comprar ações da Semapa, companhia sobre a qual tem a correr uma oferta de aquisição. No total, foi investido mais de meio milhão de euros.





