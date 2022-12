Fed também derruba Lisboa. Bolsa portuguesa arranca a ceder 0,31%

Leia Também Bolsa de Lisboa avança com família EDP a liderar ganhos

A bolsa de Lisboa arrancou a negociação desta quinta-feira em terreno negativo. O PSI desvaloriza 0,31% para os 5.769,54 pontos, com nove empresas em baixa, cinco a subir e uma inalterada (Semapa) face à cotação de fecho da última sessão.O mercado português acompanha a tendência que se vive no resto do mundo, depois de ontem o presidente da Reserva Federal norte-americana (Fed), Jerome Powell, ter garantido que a escalada dos juros vai continuar no próximo ano. Hoje é a vez da reunião do Banco Central Europeu, da qual se espera nova subida das taxas e medidas relativas à compra de dívida soberana. Também o Banco de Inglaterra realiza o seu último encontro mensal do ano.As várias decisões das autoridades monetárias prometem influenciar a negociação dos mercados ao longo dia. Por cá, a EDP Renováveis (-1,3%) era a empresa mais pressionada no arranque da sessão, seguida da Navigator (-1,19%) e dos CTT (-1,09%), as três com quedas superiores a 1%.Pelas empresas com maior representatividade na bolsa de Lisboa, a EDP (-0,76%) também cai, tal como o BCP (-0,28%). Já a Galp Energia (0,51%) e a Jerónimo Martins (0,29%) estão do lado das subidas. A Nos (0,95%) é a empresa que mais valoriza, sem chegar a tocar, contudo, na marca dos 1%.