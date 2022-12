Bolsa de Lisboa avança com família EDP a liderar ganhos

Leia Também Bolsa de Lisboa fecha no verde, com CTT a liderar ganhos

A bolsa de Lisboa abriu a negociação em terreno positivo, dando continuidade aos ganhos vividos esta terça-feira, mas em contraciclo com as praças europeias que se encontravam a negociar nos primeiros minutos.O principal índice nacional, PSI, valoriza 0,1% para 5.798,82 pontos, com oito cotadas a subirem, cinco a descerem e duas inalteradas, a REN e a Greenvolt.A família EDP é a que mais ganha, com a EDP a liderar o pódio e a subir 0,64%, seguida pela EDP Renováveis, que cresce 0,63%. Em terceiro lugar está a Mota-Engil, que soma 0,5%.Ainda do lado das subidas, está a Galp que avança 0,46% e o BCP que sobe 0,21%.Do lado das quedas, a que mais perde é a Nos, que desce 0,95%, acompanhada pela Navigator a cair 0,7% e os CTT, que recuam 0,46%.Já a Jerónimo Martins cede 0,19%.