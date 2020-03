Filipinas encerram mercados já esta terça-feira

As Filipinas anunciaram esta noite que a partir de terça-feira, 17 de março, estão suspensos - até data a ver - os mercados accionistas, cambiais e obrigacionistas do país.





É o primeiro país a encerrar os mercados em resposta à crise do novo coronavírus, que tem gerado uma forte volatilidade na negociação e eclipsado das bolsas biliões de dólares.Nos EUA defendia-se na segunda-feira, 16 de março, a possibilidade de um encerramento temporário das bolsas norte-americanas, mas muitos economistas consideram que não é a maneira certa de restaurar a confiança dos investidores.

Em resposta, o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, declarou que não está a ser contemplada essa possibilidade, mas que as coisas podem rapidamente mudar.

Também a presidente da Bolsa de Nova Iorque, Stacey Cunningham, publicou um tweet em reação a essa proposta, dizendo ser importante que os mercados continuem abertos e a funcionar de maneira ordenada.





It is important for the markets to remain open, and for them to function in a fair and orderly manner, as they have been. (1/3)