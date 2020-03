Recuperação das bolsas durou menos de uma hora. Praças europeias já estão em queda

07:45

O Briefing matinal da Dow Jones

Panorama:

As ações devem subir esta terça-feira, enquanto o dólar avança e os futuros de petróleo ganham.

A administração Trump apelou aos norte-americanos para evitarem viagens não essenciais e para não se reunirem em grandes grupos de pessoas, aumentando assim de forma significativa as recomendações para abrandar a propagação do coronavírus, ao mesmo tempo que os líderes mundiais avançam para o encerramento das fronteiras e para a restrição de movimento de pessoas.

À medida que o centro da pandemia se desloca para a Europa e para os EUA, a administração norte-americana anunciou novas recomendações para encorajar o público a acabar com as viagens discricionárias e para evitar grupos de mais de 10 pessoas. Estas diretrizes -- que os responsáveis dizem ser recomendações, não requisitos, e que vão ser aplicadas durante os próximos 15 dias -- também encorajam que as aulas escolares sejam feitas em casa e que se evitem os bares, restaurantes ou outras áreas de restauração.

"Cada um de nós tem um papel crítico na paragem da propagação e transmissão do vírus", disse o Presidente dos EUA, Donald Trump, aos jornalistas na Casa Branca na segunda-feira.

Trump disse que atualmente não está a considerar um encerramento a nível nacional ou restrições das viagens domésticas. O Presidente disse que a epidemia pode durar até julho ou agosto.

O Senado dos EUA começou na segunda-feira a avaliar um diploma de resposta ao coronavírus da Câmara dos Representantes, com o objetivo de fornecer testes gratuitos para o vírus e conceder baixas médicas pagas a todos os que forem afetados pela crise.

O Presidente de França, Emmanuel Macron, ordenou uma quarentena a todo o país, impedindo que os cidadãos saiam das suas casas, naquilo que descreve como uma "guerra" com o coronavírus.

Macron disse que a quarentena entra em vigor esta terça-feira e dura por, pelo menos, 15 dias. Sob as novas regras, os cidadãos só podem sair de casa para comprar produtos alimentares, medicamentos ou para fazer exercício. Qualquer pessoa que quebre as regras vai ser punida, disse Macron.

"Estamos em guerra", repetiu Macron várias vezes durante um comunicado ao país, o segundo em menos de uma semana. "Qualquer ação governamental deve direcionar-se para a luta contra esta epidemia."

Ações:

=====

STOXX 50 2459,03 9,50 0,39% DAX 30 8747,80 24,50 0,28% FTSE 100 5192,30 105,50 2,07% Dow 21132,30 911,00 4,50% S&P 500 2498,62 105,04 4,39% Nasdaq 100 7299,10 358,50 5,01% Futuros (Às 0437 TMG) Nikkei 17090,94 88,90 0,52% Hang Seng 23306,48 242,91 1,05% Xangai 2790,00 0,74 0,03% Xenzhen A 1793,80 2,58 0,14% Preços (Às 0425 TMG) Dow 20188,52 -2997,10 -12,93% Nasdaq 6904,59 -970,28 -12,32% S&P 500 2386,13 -324,89 -11,98% FTSE 100 5151,08 -215,03 -4,01% DAX 30 8742,25 -489,83 -5,31% CAC40 3881,46 -236,90 -5,75% STOXX 600 284,63 -14,53 -4,86% STOXX 50 2450,37 -135,65 -5,25% Preços de fecho

Os futuros das ações dos EUA apontam para uma abertura em alta moderada esta terça-feira depois de uma forte venda nos EUA na segunda-feira, dia em que Dow Jones Industrial Average afundou quase 3.000 pontos.

Na Ásia, os mercados estiveram mistos. O índice australiano ASX 200 subiu mais de 3%, depois ter registado a queda histórica mais acentuada na segunda-feira, enquanto o Nikkei 225, que fechou em alta de 0,1%, e o Kospi estiveram voláteis, registando ganhos e perdas nas primeiras horas de negociação.

Na segunda-feira, os três maiores índices nos EUA afundaram entre 12% e 13%, refletindo o receio de que as medidas de emergência tomadas pela Reserva Federal dos EUA possam não ser suficientes para evitar uma recessão provocada pelo coronavírus.

"É a isto que se parece o pânico", disse Patrick Healey, presidente e fundador da Caliber Financial Partners. "Não interessa o que fez a Fed no fim de semana ou o que podia ter feito, a atividade de negociação no mercado reflete medo e incerteza".

"A única coisa que vai acalmar os mercados é ver o número de casos [de coronavírus] a descer", disse.

Câmbio:

======

USD/JPY 106,58-59 0,65% EUR/USD 1,1179-82 -0,01% GBP/USD 1,2251-53 -0,15% USD/CNY 6,9941-61 0,02% WSJ Dollar Index 92,87 0,08% US Dollar Index 98,04 -0,03% Taxas de Câmbio (Às 0450 TMG)

O dólar avança contra o iene esta terça-feira, depois de a nota verde ter descido acentuadamente durante a sessão anterior, que ficou marcada novamente pelas fortes quedas dos mercados a nível global.

O EUR/USD cai e o USD/JPY ganha, sendo que a queda do iene, considerado um ativo seguro, sugere alguma diminuição da cautela dos investidores.

O dólar ainda está a ser procurado, de acordo com a Axicorp, enquanto nos deparamos com um constrangimento no financiamento em todos os mercados globais.

Além disso, as restrições mais rigorosas para as viagens e para o contacto social por causa da propagação global da pandemia do coronavírus deverão prejudicar o crescimento económico, penalizando os mercados de crédito e de ações. Isto sugere que a nota verde não vai deixar de ser procurada no curto prazo, acrescentou a AxiCorp.

Obrigações:

==========

Treasurys 10 Anos 0,774% Bunds 10 Anos -0,460% Yields (Às 0440 TMG)

As yields dos Treasurys a 10 anos avançam esta terça-feira, depois de terem registado a maior queda em um dia desde março de 2009 na sessão anterior.

Depois de terem caído para 0,635%, as yields dos Treasurys a 10 anos subiram para 0,858%, fechando a 0,722%, na segunda-feira.

As yields dos Treasurys a 30 anos seguiram um padrão semelhante. Depois de a Fed cortar as taxas e ter anunciado um pacote de compra de ativos de $700 mil milhões no domingo, as yields dos Treasurys a 30 anos caíram para 1,253%, antes de voltar a subir para 1,319%, abaixo do nível de fecho de sexta-feira de 1,541%.

Energia:

=======

Nymex $29,76 3,69% Brent $30,63 1,83% Futuros (Às 0440 TMG)

O petróleo avançou na Ásia, depois de os preços do petróleo terem caído para menos de $30 por barril na segunda-feira, um novo mínimo de quatro anos, numa altura em que alguns analistas esperavam que o coronavírus e a guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia resultassem num excedente de combustíveis.

Na segunda-feira, os futuros do WTI recuaram para $28,70 por barril, continuando na trajetória que cortou os preços em mais de metade, uma vez que o coronavírus prejudica as viagens e o consumo de combustíveis. O Brent caiu 11% para $30,05 por barril.

"Acho que ainda não alcançamos os mínimos", disse Andy Lebow, da Commodity Research Group. "Neste momento não há boas notícias para o mercado [do petróleo]."

CALENDÁRIO ECONÓMICO (TMG)

N/D, UE, EcoFin - Reunião dos ministros das Finanças da UE

0430, JAP, Jan, Produção Industrial - Revisão

0930, RU, Fev, Desemprego Mensal

1000, ALE, Mar, ZEW - Indicador de Sentimento Económico

1145, EUA, 03/14, Retail Economist-Goldman Sachs - Índice de Vendas em Cadeias de Lojas

1230, EUA, Fev, Vendas a Retalho & Alimentares

1255, EUA, 03/14, Johnson Redbook - Índice de Vendas a Retalho

1315, EUA, Fev, Produção Industrial & Taxa de Utilização da Capacidade

1400, EUA, Mar, NAHB - Índice Mercado Imobiliário

1700, EUA, Fed - Reunião do FOMC

2350, JAP, Fev, Comércio Externo - Estimativa Preliminar

CALENDÁRIO EMPRESARIAL

Europa: Nada a destacar.

EUA: Fedex Corp. (3T).

Traduzido para a Dow Jones Newswires pela Webtexto (MSG; PBC)