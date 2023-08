Financeira Millennium aposta na queda das ações do BCP e da Galp

Millennium International Management LP, o grupo adquiriu uma posição curta ou a descoberto no BCP correspondente a 0,51% do capital. O banco liderado por Miguel Maya tem um total de apostas na queda equivalente a 1,43% do capital, com os restantes 0,92% a serem detidos pelo Marshall Wace LLP.

Já a Galp, conta com 1,62% do capital alvo dos "short-sellers". O Millennium adquiriu 0,6% do capital a descoberto, elevando a sua aposta na queda das ações da petrolífera para 1,12%. Já o Marshall Wace tem 0,5% do capital do banco em posições a descoberto.