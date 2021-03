Flexdeal propõe 3,3 cêntimos de dividendo, menos 80% do que no ano passado

A administração da Flexdeal vai propor um dividendo bruto de 3,3 cêntimos por ação referente ao exercício de 2020, segundo um comunicado enviado esta terça-feira à CMVM.Nas propostas que irá apresentar à Assembleia-Geral agendada para 31 de março o conselho de administração da sociedade de investimento para o fomento da economia (SIMFE) prevê a distribuição de 122.722,99 euros em dividendos, o que corresponde a 60% dos lucros obtidos. Adicionalmente, é proposto que 71.588,40 euros sejam aplicados em reservas livres (35% dos lucros) e 10.226,92 euros transitem para reservas legais (5%).O dividendo proposto é 79,9% inferior ao valor de 16,41 cêntimos distribuídos aos acionistas em 2020 por conta do exercício de 2019. A queda é idêntica à registada nos resultados líquidos em 2020.A reunião magna dos acionistas irá também votar a proposta de recondução do atual conselho de administração.A administração da Flexdeal é presidida por Alberto Amaral e conta ainda com Adelaide Marques como vogal executiva. Maria de Fátima Carioca, Paulo Vaz e António Pita Abreu são administradores não executivos.