Fortunas da bolsa engordam 3,5 mil milhões em 2021

A recuperação da bolsa saldou-se numa forte valorização do património das famílias com as posições mais valiosas nas cotadas lusas. Apenas a família Mota viu o valor da fortuna baixar em 2021, enquanto a família Soares dos Santos ficou 2,3 mil milhões mais rica.

Fortunas da bolsa engordam 3,5 mil milhões em 2021









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Fortunas da bolsa engordam 3,5 mil milhões em 2021 O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar