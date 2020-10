Galp arrasta PSI-20 para as perdas e cai mais de 2,5% após prejuízos

Leia Também Galp Energia vende empresa de distribuição à Allianz por 368 milhões de euros A petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva, segundo um comunicado envido à CMVM , registou um resultado líquido RCA negativo de 23 milhões de euros no terceiro trimestre, sofrendo o segundo trimestre seguido de prejuízos entre julho e setembro, embora menos de metade do registado nos três meses anteriores.

A bolsa nacional abriu em queda, com o principal índice, o PSI-20, a ceder 1,02% para os 4.097,06 pontos. A contribuir estão 12 cotadas no vermelho, contrariadas apenas por 5 no verde. Uma segue inalterada.O sentimento é negativo um pouco por todas as praças, numa altura em que os casos de coronavírus continuam sem dar tréguas - pelo contrário, batem novos recordes - e o contrapeso prometido nos Estados Unidos, o pacote de estímulos, continua por lançar. Nancy Pelosi, a democrata à frente da Casa dos Representantes, fez nova promessa de que o acordo acontecerá ainda esta semana, depois de ter falhado os dois últimos prazos avançados.A Galp é o peso pesado em destaque no vermelho, pois toma o segundo lugar no pódio das perdas ao apresentar uma quebra de 2,63% para os 7,93 euros.Contudo, a petrolífera não é o único peso pesado a dar um trambolhão. A EDP Renováveis reduz 1,98% para os 15,84 euros, logo no encalço da Galp. Na lista segue-se o BCP, que alivia 1,81% para os 7,68 cêntimos. A os também perde mais de 1% - 1,14% para os 3,11 euros - e a EDP posiciona-se perto desta fasquia, ao cair 0,94% para os 4,34 euros.Do lado dos ganhos a Novabase afirma-se no topo, com uma subida de 3,33% para os 3,41 euros, e é seguida da Ibersol, que avança 2,31% para os 3,98 euros.(Notícia atualizada às 08:17)