Galp e BCP não evitam fecho no vermelho do PSI

O PSI deslizou uns tímidos 0,04%, para os 6.266,97 pontos, acompanhando o dia negativo nas principais praças europeias. Sete das 15 cotadas do índice encerraram no verde e oito no vermelho.A Jerónimo Martins, cotada com maior peso no PSI, liderou as perdas ao cair 2,07% um dia após ter atingido máximos históricos. Também a Sonae perdeu 1,14%.O setor elétrico foi penalizado, com a Greenvolt a cair 0,96%, a EDP Renováveis a recuar 0,88%, a REN a ceder 0,71% e a EDP a perder 0,62%.Ainda no vermelho fecharam as papeleiras Navigator e Altri, com descidas de 0,43% e de 0,08%, respetivamente.A amparar o PSI esteve principalmente a Galp. A petrolífera avançou 4,03%, para os 11,24 euros, registando a maior subida em três meses, à boleia da escalada nos preços do petróleo.Também pela positiva, o BCP, outro dos pesos pesados do índice, ganhou 1,38%, fechando nos 0,1466 euros.