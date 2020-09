Galp e Jerónimo Martins pressionam PSI-20

O PSI-20 iniciou a sessão a cair 0,1% para 4.282,48 pontos, com seis cotadas em alta, sete em queda e cinco sem variação.



O índice português desce pela segunda sessão consecutiva e nas últimas sete só subiu por uma vez, contrariando a tendência positiva das bolsas europeias, que concluem hoje a segunda semana de ganhos.





Wall Street fechou ontem a cair pela segunda sessão consecutiva mas denotou uma tendência positiva na parte final da sessão, o que deu suporte às praças asiáticas e justifica uma abertura tranquila nas praças europeias, com os índices a marcarem variações pouco expressivas.





O PSI-20 está a ser pressionado pelas ações da Jerónimo Martins (0,43% para 13,995 euros) e Galp Energia (-0,44% para 8,996 euros).



A Nos continua com uma toada negativa e depois da abertura já recua 1,76% para 3,242 euros. O BCP contribui para a queda do PSI-20 com uma descida de 0,76% para 9,18 cêntimos.





A EDP soma 0,47% para 4,24 euros depois de ontem ter concretizado a primeia emissão de obrigações verdes denominadas em dólares, numa operação onde encaixou 850 milhões de dólares e pagou uma taxa de juro de 1,71%. A EDP Renováveis avança 1,73% para 14,14 euros.