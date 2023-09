Galp ganha mais de 2,5% e segura bolsa de Lisboa no verde

que compõem o índice nacional, seis registam ganhos, oito estão a cair e duas estão inalteradas — Corticeira Amorim e Semapa.

A liderar os ganhos com destaque está a Galp Energia que avança 2,64% para 13,04 euros. Há ainda outro peso pesado no verde, com o BCP a valorizar uns ligeiros 0,12% para os 0,2577 euros.Contudo, metade das cotadas acordou no vermelho. A EDP lidera as perdas ao cair 0,69% para 4,177 euros, seguida pela Altri que desliza 0,66% para 4,518 euros, a REN que escorrega 0,6% para 2,505 euros e a Jerónimo Martins que desvaloriza 0,34% para os 23,42 euros. A Mota-Engil, que divulgou esta semana um aumento dos lucros em 154% para 30 milhões no primeiro semestre deste ano, está hoje a perder 0,35% para 2,86 euros.A Corticeira Amorim e Semapa abriram inalteradas, com as ações a valerem 10,12 euros e 13,40 euros, respetivamente.