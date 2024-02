Galp leva bolsa de Lisboa ao vermelho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O principal índice nacional abriu em baixa, pressionado pela Galp, que apresentou os resultados de 2023 na manhã desta segunda-feira antes da abertura da sessão.A bolsa de Lisboa segue assim a negociar em sentido inverso às principais praças europeias que foram buscar otimismo aos Estados Unidos, onde o "benchmark" mundial, S&P 500, encerrou em máximos históricos , pela primeira vez na sua história acima dos cinco mil pontos.O PSI recua 0,29% para 6.108,51 pontos, com quatro cotadas em baixa, nove em alta e três inalteradas, a REN, Jerónimo Martins e Greenvolt.A penalizar está a Galp que desce 2,92% para 13,96 euros, a negociar em mínimos de meados de janeiro. A petrolífera lucrou mais de mil milhões em 2023, mas registou uma queda homóloga do resultado líquido no quarto trimestre, devido ao plano de remodelação executado em Sines.Ainda nas quedas, a Mota-Engil recua 0,19% para 5,12 euros e a Navigator cede 0,16% nos 3,732 euros.Em sentido contrário, a Semapa lidera os ganhos ao subir 1,31% para 13,88 euros, seguida pelo BCP a somar 0,75% até aos 0,2562 euros e a EDP Renováveis sobe 0,43% para 14,155 euros.Ainda entre os pesos pesados, a EDP avança 0,24% para 3,783 euros.