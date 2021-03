Galp volta à dianteira ao somar quase 2% e PSI-20 vai atrás

A bolsa nacional abriu em alta, com o PSI-20 a valorizar 0,55% para os 4,714,00 pontos. A puxar positivamente pelo PSI-20 estão dez cotadas no verde, contra apenas cinco no vermelho e ficam três inalteradas.





A Galp arrebata o primeiro lugar dos ganhos, com uma subida de 1,88% para os 10,58 euros, voltando a subir pela sexta sessão em sete, depois de, na última, ter registado uma quebra muito ligeira e, antes, um máximo de quase 10 meses. Isto, apesar de o barril de petróleo estar hoje em terreno negativo, aliviando do máximo de 13 meses que atingiu na última sessão.





Também forte no verde está a EDP Renováveis, que avança 1,09% para os 16,70 euros e é imediatamente seguida pela Nos, que soma 0,80% para os 2,77 euros. Mais abaixo, a empresa-mãe do grupo EDP alinha na tendência, com uma subida de 0,60% para os 4,55 euros.





A impedir maiores ganhos do índice nacional, fica o BCP. O banco liderado por Miguel maia desce 0,42% para os 11,89 cêntimos, respeitando a tendência do setor.





(Notícia atualizada às 08:30)