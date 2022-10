Ganhos da Galp não seguram bolsa de Lisboa. PSI cai 0,33%

Leia Também Lisboa contraria Europa e fecha positiva apesar de quedas do grupo EDP

Depois de ontem ter estado em contraciclo com a Europa, encerrando a subir, esta quinta-feira bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação em terreno negativo, seguindo a tendência que se vive a esta hora nas principais praças europeias.Nos primeiros minutos, o PSI cedia 0,33% para 5.408,22 pontos com 11 cotadas a cair, duas em alta e outras duas inalteradas face à cotação de fecho.A Greenvolt comanda as perdas, com um recuo de 1,74%. Depois de ontem ter terminado com uma leve alta após ter revelado a construção de mais cinco parques solares na Polónia, esta manhã os investidores afastam-se das ações da cotada.Semapa (-1,26%) e BCP (-1,05%) também registam quedas acima de 1%.Do lado dos ganhos, a Galp lidera com uma valorização 1,57%. A petrolífera nacional acompanha os ganhos do petróleo nos mercados internacionais e continua a recuperar do tombo do início da semana, quando reportou problemas no abastecimento do gás vindo da Nigéria.Já a Jerónimo Martins, a cotada com o maior peso na praça nacional, está na linha d'água, com uma muito ligeira valorização de 0,05%.Corticeira Amorim e Mota-Engil mantêm-se inalteradas.