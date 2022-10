Lisboa contraria Europa e fecha positiva apesar de quedas do grupo EDP

O PSI avançou 0,49%, para os 5.426,31 pontos, num dia em que as principais praças europeias seguem em queda. Das 15 cotadas do índice nacional, 11 terminaram a jornada em alta e quatro no vermelho.A Nos liderou os ganhos, com uma subida de 1,86%, para 3,606 euros, um dia após um "research" positivo da Intermoney . Também pela positiva destacouse o BCP, que subiu 1,68%, para os 0,133 euros.As papeleiras Navigator e Altri também registaram ganhos. A primeira subiu 1,45%, para 3,93 rutos, enquanto a segunda valorizou 0,37%, até aos 5,485 euros.O retalho viveu igualmente um dia positivo: a Jerónimo Martins ganhou 0,97%, para 19,77 euros, e a Sonae subiu 0,86%, fechando nos 0,936 euros.No setor energético, a Galp recuperou em parte da queda da véspera subindo 0,81%, para os 9,694 euros, ao passo que a Greenvolt valorizou 0,67%, para 7,47 euros. Já a REN deslizou 0,4%, a EDP cedeu 0,58%, para 4,256 euros, e a EDP Renováveis caiu 0,79%, para os 20,13 euros.