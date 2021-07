Greenvolt chega esta quinta-feira à bolsa. É a maior estreia desde os CTT

É já nesta quinta-feira que a bolsa portuguesa acolhe uma nova cotada, colocando ponto final a um jejum de mais de sete anos sem novas cotadas no mercado principal da praça lisboeta. A Greenvolt estreia-se no mercado com uma avaliação superior a 500 milhões de euros, numa operação que permite encaixar 205 milhões de euros. Trata-se da maior estreia em bolsa, desde a OPV dos CTT, em dezembro de 2013.

