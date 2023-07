Grupo EDP dá energia ao PSI para fechar acima dos 6 mil pontos

O PSI terminou o dia a subir 0,6%, para os 6.016,53 pontos. Esta foi a quinta sessão consecutiva de ganhos na praça nacional e marca o regresso ao patamar dos seis mil pontos do principal índice nacional após três semanas. Das 16 cotadas do PSI, 13 fecharam no verde, duas em queda e a Galp encerrou inalterada.A EDP Renováveis, a cotada com maior peso no índice, liderou os ganhos ao subir 1,94%, para os 18,1 euros. Já a casa-mãe avançou 1,45%, fechando a valer 4,403 euros. Ainda nas "utilities", setor que viveu um dia positivo na Europa, a Greenvolt somou 1,47%, para os 6,2 euros.Ainda entre os pesos pesados, o BCP valorizou 0,4%, para os 0,2286 euros, enquanto a Jerónimo Martins subiu 0,31%, terminando a sessão nos 25,76 euros.As papeleiras viveram um dia positivo, com a Navigator a ganhar 0,45% e a Altri a valorizar 0,29%. A Semapa, que tem uma posição de controlo na Navigator, foi, no entanto, uma das perdedoras do dia: cedeu 0,46%, para os 12,8 euros.Em maré positiva prossegue a Mota-Engil, que avançou 0,43%, encerrando nos 2,31 euros.