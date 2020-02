Coreia do Sul reportou um aumento de casos infetados pelo surto Covid-19 e o Japão reportou duas novas mortes.

No entanto, a China apresentou uma diminuição dos casos de infeção no país, mas os dados fornecidos pelo governo chinês deixam um rasto de desconfiança entre os investidores, dados os recentes erros de contagem do país.

Os analistas do CaixaBank/BPI definiram um preço-alvo de entre 1,05 euros por ação e 2,17 euros para a Sonae Capital, sem estipular nenhum nível de recomendação.

No cenário mais pessimista, a empresa liderada por Miguel Gil Mota fica com um potencial de valorização de 42%, face ao fecho da última sessão fixado nos 0,739 euros por ação. Mas na melhor das hipóteses o valor da ação da cotada pode subir 193%, de acordo com os analistas.





52% no lucro líquido referente a 2019 para os

475 milhões de euros.





conselho de administração da empresa vai propor à assembleia geral a distribuição de 69,8 milhões de euros aos acionistas em forma de dividendos , o que corresponderá a 8 cêntimos por ação, anunciou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

construtora portuguesa e a



Hwange Colliery, uma empresa estatal do Zimbabué, decidiram não prolongar o contrato de "mining" no valor de 260 milhões de dólares (191 milhões de euros), que tinha sido assinado em janeiro de 2014, segundo adiantou o jornal do Zimbabué, Business Times

Com nove cotadas a desvalorizar, seis a subir e três a negociar de forma estável, o destaque vai para a Sonae Capital que disparou 6,77% para os 78,9 cêntimos por ação. A cotada tinha conhecido uma valorização perto da linha de água, até meio da manhã, mas uma nota de "research" do Caixabank/BPI e divulgada pelo Negócios fez com que a cotação em bolsa da empresa disparasse.O BCP terminou o dia a cair 0,57% para os 19,07 cêntimos por ação e a petrolífera Galp caiu 0,27% para os 14,545 euros por ação, num dia em que o preço do petróleo Brent, a referência para Portugal, subiu 1,05% para os 59,74 dólares por barril.A cair esteve o grupo EDP, com a empresa liderada por António Mexia a recuasr de máximos de 2017 a cair 1,06% para os 4,874 euros e a EDP Renováveis a desvalorizar 0,46% para os 12,94 euros, num dia em que a empresa liderada por João Manso Neto anunciou uma subida homóloga dePara além disso, oA Mota-Engil perdeu 0,48% para os 1,654 euros, num dia em que a