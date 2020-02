Grupo EDP mantém PSI-20 em máximos de agosto de 2018

A bolsa nacional contraria a tendência negativa das praças europeias e segue em máximos de ano e meio, com a EDP Renováveis a valorizar mais de 1%.

A bolsa nacional está a negociar em alta pela segunda sessão consecutiva, e no valor mais elevado do último ano e meio. Com nove cotadas a subir, seis em queda e três inalteradas, o PSI-20 avança 0,21% para 5.447,47 pontos, o valor mais elevado desde agosto de 2018.





Lisboa contraria desta forma a tendência negativa das principais praças europeias, que seguem penalizadas pelos receios em torno da propagação do coronavírus fora da China, depois de o Japão ter reportado duas mortes relacionadas com o Covid-19 e o de o número de casos de infetados ter disparado na Coreia do Sul.