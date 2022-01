"Guru" do Morgan Stanley compara queda do Nasdaq à bolha das "dot com"

O "guru" de investimento do Morgan Stanley, Andrew Slimmon, – responsável por ter superado o S&P 500, considerado o "benchmark" número um do mundo, ao conseguir um retorno de 36% para o banco do investimento – comparou esta segunda-feira, em entrevista à Bloomberg TV, a atual queda do Nasdaq Composite com a bolha "dot com" que ocorreu entre 1990 e 2000.





