Herbicida "custa" 16 mil milhões à Bayer

As acções da Bayer estão novamente a afundar, a reflectir os desenvolvimentos em torno do herbicida Roundup. O valor de mercado da Bayer encolheu em 16 mil milhões de euros desde o início da semana.

Ina Fassbender/Reuters

A semana arrancou de forma desanimadora para a Bayer. A agroquímica norte-americana foi condenada a pagar 290 milhões de dólares de multa por não ter informado sobre a perigosidade do herbicida Roundup, que terá estado na origem de um cancro num jardineiro.

Esta decisão provocou uma queda abrupta (10%) das acções na segunda-feira. Mas os efeitos deste caso continuam a repercutir-se. A empresa tentou convencer o Supremo Tribunal da Califórnia de que o Roundup, cujo principal composto é o glifosato, não deveria constar na lista de químicos cancerígenos. Mas o Tribunal recusou ouvir os argumentos.

As acções estão a acentuar as quedas registadas no arranque da semana, perdendo 6,5% para 76 euros. Assim, desde segunda-feira, 13 de Agosto, as acções acumulam uma descida superior a 17%, o que corresponde a menos 16 mil milhões de euros em valor de mercado.

A empresa está assim a ver-se envolvida numa série de processos nos EUA por causa de produtos do portefólio da Monsanto, empresa que a Bayer comprou em Junho.

O processo que ditou uma multa de 290 milhões de dólares decorreu num tribunal de São Francisco, com os jurados a determinarem que a Monsanto agiu "com maldade ou omissão" e que o seu herbicida Roundup, ainda que na sua versão profissional RangerPro, contribuiu "consideravelmente" para a doença do jardineiro Dewayne Johnson. Este herbicida é o mais usado em todo o mundo para eliminar ervas daninhas, de acordo com a Bloomberg.

Criticado, mas raramente proibido ou condenado, o glifosato é considerado, desde 2015, como "provavelmente cancerígeno" pela Organização Mundial de Saúde.



Mas esta multa poderá, contudo, ser apenas a ponta do icebergue. O julgamento acabou por ser um teste às provas que existem contra a Monsanto e poderá servir de modelo para futuros processos em tribunal. De acordo com Chris Perrella, analista da Bloomberg Intelligence, se o litígio der origem a grandes veredictos, "poderá ter um impacto material nos lucros da Bayer".

Além disso, há outros processos a correrem em tribunal, nomeadamente em relação a outro herbicida da Monsanto.

"A percepção é de que a Bayer vai ser assolada por uma grande onda de processos e pagamentos de indemnizações", salientou à Bloomberg Markus Mayer, analista no Baader Bank.