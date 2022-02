Ibersol escala 13% em bolsa após oferta da Burger King pelos restaurantes da marca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As ações da Ibersol seguem a valorizar perto de 11%, depois de já terem chegado a escalar um máximo de 12,9%, a maior subida diária desde novembro de 2020, com a companhia a reagir à notícia que o Burger King quer comprar os restaurantes da marca à Ibersol.

A Ibersol segue a disparar 10,48% para 5,48 euros, depois de já ter escalado um máximo de 12,9% durante a sessão. Trata-se da maior subida intradiária desde o dia 9 de novembro de 2020. A confirmar-se esta valorização no fecho da sessão, será a maior escalada de fecho desde julho de 2020, quando a empresa saltou mais de 25% numa sessão.

Leia Também Burger King quer comprar os restaurantes da marca à Ibersol

A motivar a forte subida das ações está a notícia de que a Burger King quer comprar os restaurantes da marca em Portugal e Espanha, uma informação que foi confirmada pela Ibersol em comunicado enviado à CMVM.

Caso o conselho de administração da cotada portuguesa aceite a oferta, os ativos poderão ser vendidos, numa base cash and debt-free, por 230 milhões de euros.

"Na sequência de notícias vindas a público, a Ibersol, SGPS, SA confirma que lhe foi dirigida pela Restaurant Brands Iberia uma proposta não vinculativa para a potencial aquisição dos restaurantes da insígnia Burger King da propriedade da Ibersol no território português e espanhol", pode ler-se no comunicado enviado à CMVM.

A empresa de restauração portuguesa atravessou um período conturbado devido à pandemia, mas tem vindo a recuperar. Depois de ter tombado 32,5% em 2020, a empresa subiu 2,45% no ano passado. Com a escalada de hoje, a cotada anulou as quedas anuais e sobe 5,41%, em 2022.