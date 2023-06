Leia Também Amancio Ortega jurou que a família nunca mais passaria fome

A Inditex alcançou pela primeira vez sob a liderança de Marta Ortega uma capitalização bolsista que ultrapassou a fasquia dos 100 mil milhões de euros, com um acréscimo de cerca de dois mil milhões de euros, alcançando assim máximos de novembro de 2021, quando ainda era Pablo Isla quem estava no leme da dona da Zara.O movimento ocorre dias antes de a Inditex apresentar os resultados relativos ao primeiro trimestre deste ano, antecipando-se novos recordes.O consenso dos analistas compilado pela Bloomberg aponta para uma subida de 30% dos lucros, em termos homólogos, para 992 milhões de euros.As ações do grupo espanhol terminaram a sessão desta sexta-feira, a valorizar 2,23% para 32,15 euros, renovando assim máximos de 10 de novembro de 2021.A saída de Pablo Isla da Inditex pressionou as ações do grupo, que durante o ano passado chegaram várias vezes a afundar para o patamar dos 20 euros, em concreto depois da invasão da Ucrânia pela Rússia.Entretanto, foi no final de 2022 que o grupo começou a dar a volta por cima. Os investidores ficaram animados com a confirmação de que a saída da dona da Zara do mercado russo não iria ter um grande impacto nas contas do grupo fundado por Amancio Ortega. Desde o início deste ano, os títulos da empresa tênxtil já valorizaram 29,38%.