Do imobiliário à energia. Amancio Ortega planeia investimento recorde de 3.000 milhões

Amancio Ortega, fundador e dono da gigante da moda espanhola Inditex, prepara-se para investir aproximadamente 3.000 milhões de euros este ano, em setores como imobiliário e infraestruturas de energia e telecomunicações, avança, esta segunda-feira, o El Economista.Trata-se de um valor recorde mesmo para a Pontegadea, a empresa de investimento da família do homem mais rico de Espanha, com os planos a passarem por reinvestir diretamente todas as receitas provenientes dos dividendos da Inditex e de outras participadas, além dos ganhos que retira com os rendimentos gerados atualmente pelo seu património imobiliário, explica o jornal espanhol.O exercício de 2022 já foi histórico para a Pontegadea que abriu os cordões à bolsa e gastou mais de 2.700 milhões de euros em sete grandes operações, incluindo duas imobiliárias. Ora, considerando os ganhos da gigante da moda espanhola no último ano, o valor será superior.A dona da marcas como a Zara, Berhska, Stradivarius ou Massimo Dutti registou lucros líquidos de 3.095 milhões de euros nos nove primeiros meses do seu exercício fiscal (01 de fevereiro a 31 de outubro), mais 24% do que no mesmo período de 2021. Um valor que, nas estimativas dos analistas, deve ter ascendido a 4.115 milhões de euros no cômputo do ano, terminado a 31 de janeiro, o que significaria um aumento de 26%.Segundo o jornal espanhol, no ano passado, Amancio Ortega encaixou um total de 1.718 milhões de euros só com dividendos que, este ano, serão ainda mais elevados.O ano passado começou em grande para o empresário que fechou o maior negócio imobiliário até à data com um só ativo: a compra, através da Pontegadea, do arranha-céus Royal Bank Plaza de Toronto, o principal banco do Canadá, a dois fundos de pensões canadianos por 1.185 milhões de dólares canadianos (830 milhões de euros ao câmbio atual).Já em setembro superou este negócio com a compra de sete centros logísticos nos estados norte-americanos da Pensilvânia, Wisconsin, Carolina do Sul, Virginia e Texas, pelos quais pagou à Realty Incom 905 milhões de dólares (847 milhões de euros, ao câmbio atual).