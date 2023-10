Investidores fogem do risco e deixam Wall Street a perder mais de 1%

4.229,45

As bolsas norte-americanas remataram a sessão desta terça-feira com perdas. As ações estão a sair penalizadas da perspetiva de que a política monetária vai manter-se restritiva durante mais tempo, o que está a gerar aversão ao risco e a levar as "yield" das dívidas soberanas a níveis máximos.As preocupações acentuaram-se hoje, com novos dados do mercado laboral a darem força à narrativa de que a economia aguenta a manutenção de uma política monetária mais dura por parte da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos. De acordo com os dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, divulgados esta terça-feira, o número de vagas de emprego disponíveis aumentou em agosto para os 9,6 milhões, o que significa que as empresas norte-americanas estão a contratar mais. O valor compara com 8,9 milhões em julho.O mercado vê agora uma hipótese acima de 50% de o banco central norte-americano voltar a subir os juros em dezembro.O S&P 500 perdeu 1,37% parapontos, o industrial Dow Jones cedeu 1,29% parapontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 1,87% parapontos.Entre as principais movimentações, a Airbnb desvalorizou 6,47% e a operadora de cruzeiros Carnival Corp caiu 6,6%. Já gigantes tecnológicas como a Microsoft e a Apple, que ontem empurraram o Nasdaq para o verde, registaram hoje perdas de 2,61% e 0,78%, respetivamente.