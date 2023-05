Jerónimo Martins conduz PSI de regresso ao verde em abril

O PSI terminou abril com ganhos de 2,74%, impulsionados pela Jerónimo Martins, BCP e Mota-Engil. Por sua vez, as elétricas travaram as valorizações no índice, em especial a família EDP.

