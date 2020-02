A Jerónimo Martins fechou o ano de 2019 com um aumento homólogo de 7,6% nas vendas, sustentadas pelo

crescimento na Biedronka (+7,9% em euros), que se fixou nos 12.621 milhões.Hoje, foram negociadas 78.526 ações, o que compara com a liquidez de negociação média diária dos últimos seis meses fixada nos 840.858 ações.A empresa liderada por Pedro Soares dos Santos vai apresentar resultados referentes a 2019 no próximo dia 20 de fevereiro. Um consenso de analistas aponta para um aumento homólogo de 7,6% nos lucros para os 431,4 milhões de euros e uma subida de 10,1% no EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) face ao mesmo período do ano anterior.