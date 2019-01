Jerónimo Martins regista a maior subida em três anos

As ações da Jerónimo Martins já estiveram a subir mais de 6%, naquele que é o maior ganho diário desde janeiro de 2016.

A Jerónimo Martins está a subir 5,91% para 11,43 euros, animada pela divulgação das vendas preliminares de 2018.

Os títulos chegaram a valorizar um máximo de 6,77% para 11,52 euros, o que corresponde à subida mais pronunciada da dona do Pingo Doce desde 26 de janeiro de 2016, dia em que a cotada chegou a valorizar mais de 7%.

Esta subida acentuada estará relacionada com os dados divulgados na segunda-feira, 14 de janeiro, ao final do dia. A retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos revelou que as vendas aumentaram 6,5% em 2018, segundo os dados preliminares.

Os analistas destacaram o "forte desempenho" do mercado nacional. "A Jerónimo Martins reportou um desempenho das vendas comparáveis superior ao estimado em Portugal e na Polónia", realçam os analistas do BPI, numa nota de análise a que o Negócios teve acesso. Os mesmos analistas destacam o forte desempenho das vendas no mercado doméstico.

Esta visão é partilhada pelo Deutsche Bank, que realça os números que ficaram "ligeiramente acima das expectativas". O mercado nacional foi o que mereceu mais destaque para o banco de investimento alemão.



Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de "research" emitida pela casa de investimento, que poderá ser pedida junto da mesma. O Negócios alerta para a possibilidade de existirem conflitos de interesse nalguns bancos de investimento em relação à cotada analisada, como participações no seu capital. Para tomar decisões de investimento deverá consultar a nota de "research" na íntegra e informar-se junto do seu intermediário financeiro.