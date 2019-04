Jerónimo Martins impulsiona PSI-20 com ações em forte alta após resultados

Após duas sessões em queda, a bolsa nacional negoceia em terreno positivo, numa sessão em que as bolsas europeias estão em queda.

Minutos depois da abertura, o PSI-20 ganhava 0,34% para 5.369,48 pontos, com seis cotadas em alta, 10 em queda e duas sem variação.

A condicionar a evolução dos índices europeus estão os resultados abaixo do esperado que foram apresentados pela norte-americana Intel e pelo banco europeu Deutsche Bank, além de dados económicos desfavoráveis que foram publicados no Japão.

Na bolsa portuguesa é a Jerónimo Martins que está em destaque, depois de ter apresentado os resultados do primeiro trimestre, estreando a época de apresentação de resultados na praça portuguesa.

As ações da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos abriram a subir 1,73% para 14,13 euros e prolongaram os ganhos, que são já superiores a 4% para 14,50 euros. A Jerónimo Martins reportou um resultado líquido de 72 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, valor que fica ligeiramente abaixo daquele que era antecipado pelos analistas e que representa uma quebra de 14,5% face aos lucros de 85 milhões que tinham sido registados em igual período do ano passado.



A impedir maiores ganhos em Lisboa estão sobretudo as ações da Galp Energia, que descem 1,23% para 14,84 euros. O BCP (-0,69% para 0,24 euros) e a EDP Renováveis (-0,9% para 8,80 euros) também apresentam um desempenho negativo, enquanto a Altri (0,78% para 7,11 euros) e a Nos (0,42% para 5,99 euros) estão do lado dos ganhos.

Além dos resultados, os investidores vão hoje centrar atenções do PIB do primeiro trimestre dos EUA, que será publicado pelas 13:30 (hora de Lisboa).

A Corticeira Amorim cede 1,12% para 10,56 euros no dia em que está a descontar o dividendo de 18,5 cêntimos.

(notícia atualizada às 8:25 com cotações atualizadas)