O mesmo referiu Ana Luísa Virgínia, a CFO da Jerónimo Martins, que na "conference call" na ressaca dos resultados admitiu que a empresa espera que a Biedronka seja capaz de proteger os lucros na Polónia, mesmo com o novo imposto. A Biedronka tem "diferentes formas de mitigar" o impacto deste novo imposto.



Maria-Laura Adurno, analista do Morgan Stanley, diz à Bloomberg que os ganhos registados nos últimos três meses do ano deverão ser capazes de proteger as margens da Biedronka em 2021 do impacto do imposto sobre o retalho de 1,4% no país.

Nick Coulter, analista do Citigroup, analisa os números da operação na Polónia com otimismo, referindo que mostraram "resiliência".



Atualmente a empresa nacional tem 14 notas de investimento a recomendarem comprar as suas ações, enquanto que dez dizem que o melhor será manter e apenas duas se referem à Jerónimo Martins com pessimismo, aconselhando vender os títulos.



Só hoje, após a divulgação dos resultados, seis bancos de investimento fizeram uma revisão às suas avaliações da Jerónimo Martins, mas sem qualquer alteração nem à recomendação, nem ao preço-alvo que se mantém em nos 15,36 euros por ação - fazendo uma média de todas bancos - o que representa um retorno potencial de 13% face ao fecho de ontem.



Até ao momento, a empresa cai mais de 2% no ano.